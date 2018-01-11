龍頭勇士在家迎戰快艇 今日賽事預告與轉播

早安，自由體育替讀者獻上精彩賽事與轉播。

NBA例行賽，雷霆作客灰狼主場，由魏斯布魯克（Russell Westbrook）領軍的「CPR」連線，大戰少年狼王湯斯（Karl-Anthony Towns）為首的狼群。兩隊在競爭激烈的西部戰場皆排名在前八，灰狼更是以超過六成的勝率在西部排名第四，兩強對決將擦出什麼樣的火花，各位球迷可千萬不能錯過。

另一場賽事，由快艇對上聯盟龍頭勇士，勇士方面在柯瑞（Stephen Curry）因傷缺陣11場比賽後強勢回歸，帶領勇士收下五連勝，並且奪下單周最佳球員，不過陣中仍有傷兵問題，包括杜蘭特（Kevin Durant）、D.格林（Draymond Green）、伊古達拉（Andre Iguodala）都有傷在身，但杜蘭特有可能會回歸球隊，目前他生涯得分累積19975分，將瞄準2萬分里程碑。

快艇方面，儘管目前勝率不及五成暫居西部第九，不過在月初拿下單周最佳球員的L.威廉斯（Lou Williams）帶動下，近十戰7勝3負。這場加州內戰將是本季雙方第三度交手，前兩次都是勇士笑著離開，今天帶著勝利回家的會是誰？請大家拭目以待。

NBA例行賽

09:00 雷霆 VS. 灰狼（ELEVEN SPORTS）

11:30 快艇 VS. 勇士（緯來體育、愛爾達體育一台）

網球

19：00 澳網會外賽（FOX體育、FOX體育三台）