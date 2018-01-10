棒球》未來是否返台打中職？ 王建民：有考慮

〔記者羅志朋／桃園機場報導〕 旅美好手王建民今天晚上搭機返美，力拚重返大聯盟契機，台灣球迷很關心，未來建仔有無計畫在中職出賽投球，當作職業生涯最後一站，即使只是一場也好？對此，建仔說，「這有考慮一下。」

2015年底建仔來到佛州棒球學校，成效顯著，2016年加盟皇家，暌違近千日終於重返大聯盟，一整季出賽38場，戰績6勝、防禦率4.22，投出東山再起行情，無奈去年未獲合約，日前建仔也透露，身體沒辦法回到像前年那麼好，狀況確實有落差。

此次返美，建仔表示，會先回佛州棒球學校練習，再慢慢看身體狀況如何。至於加強重點，建仔說，「沒辦法像以前一樣，肩膀和身體沒辦法把球速提高，球速有降下來，加強重點是把全身東西串聯起來，然後看能不能有進步的空間。」

建仔透露，未來不排除回台打中職，至於有無考慮打美國獨立聯盟或日本職棒?建仔說，「這種機會可能就比較少，在那裡（美國）可以順便陪小孩子，載他們上下課。」他也說，目前退休沒有時間表。

今天桃園機場有許多球迷送機，甚至有熱情女球迷拿護照給建仔簽，人氣相當旺。

建仔大聯盟生涯累積68勝，在大聯盟亞洲投手排行榜名列第4，僅次於朴贊浩124勝、野茂英雄123勝，黑田博樹79勝，岩隈久志63勝排名第5，陳偉殷則為53勝。

王建民返美。（記者朱沛雄攝）

王建民返美。（記者朱沛雄攝）

王建民返美。（記者朱沛雄攝）

王建民返美。（記者朱沛雄攝）