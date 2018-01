電競》鬥陣特攻電競賽事最高殿堂！ OWL將在明日點燃戰火

《鬥陣特攻》職業電競聯賽 全球首個以城市為基礎的大型電競職業聯賽明日開打。(暴雪娛樂提供)

〔記者陳耀宗/綜合報導〕由暴雪娛樂野心勃勃策劃全球首個以城市對抗為主的電競賽事《鬥陣特攻》職業電競聯賽即將於台灣時間11日點燃戰火,首季將有十二支隊伍於洛杉磯暴雪電競館一較高下,明日的例行賽開幕戰將有三場對戰組合,分別為:San Francisco Shock v.s. Los Angeles Valiant、Shanghai Dragons v.s. Los Angeles Gladiators以及Dallas Fuel v.s. Seoul Dynasty。

《鬥陣特攻》職業電競聯賽熱情粉絲扮演聯賽建立關鍵角色。(暴雪娛樂提供)

動視暴雪執行長Bobby Kotick表示:「《鬥陣特攻》職業電競聯賽提供頂尖電競選手絕佳機會鼓舞全世界觀眾。1月10日為電競產業重要里程碑,我們很感激電競戰隊的擁有者、媒體夥伴、贊助商及更重要的是,感謝我們的玩家,對聯賽建立扮演關鍵角色。」

暴雪娛樂執行長暨共同創辦人Mike Morhaime指出:「透過這 12 支分別代表亞洲、歐洲及北美主要城市的世界級戰隊,我們相信聯賽的第一賽季將顛覆大眾對電競比賽的認知-同時也將成為《鬥陣特攻》玩家社群的一大盛事。」

《鬥陣特攻》職業電競聯賽除了在iOS以及Android裝置均有推出專屬應用程式可觀賽外,玩家也可以在Twitch、OverwatchLeague.com、MLG.com與MLG應用程式上觀賞所有精彩賽事。首個賽季將持續至6月,季後賽和決賽預計將在7月舉行,賽事將在美西時間每週三、四、五、六開打。

除了進場支持或是遠端觀賽外,玩家更可以在《鬥陣特攻》遊戲中以聯賽代幣購買聯賽戰隊制服造型,即日起至2月14日登入遊戲的玩家,將可獲得100聯賽代幣,足以兌換首個《鬥陣特攻》職業電競聯賽造型,而這些收益的其中50%將作為所有聯賽戰隊的共有基金,快以行動力挺所支持的隊伍吧!

即日起至2月14日登入遊戲的玩家,將可獲得100聯賽代幣,足以兌換首個《鬥陣特攻》職業電競聯賽造型。(取自鬥陣特攻)