亞洲五人制足球賽》教頭神奇防攻戰術 台灣隊在改變

五人制男足台灣隊。（足協提供）

〔體育中心／綜合報導〕五人制男足台灣隊今對上泰國聯賽排名第七名的皇家海軍Royal Thai Navy Futsal Club，進行第二場熱身賽，雖然最後終場以4：3小輸一球，分成由紀聖珐、張豪偉及黃柏鈞各進一球，整體的攻防有大幅度的進步，五人制男足全心備戰誓言闖進亞洲盃八強賽，在自己主場拿下最好的成績，回饋球迷期待，再次呼籲球迷一起進場悍衛主場。

總教練阿迪爾（Adil Amarante）表示，「今天的賽事有大幅度的進步，今天有多次從防守抄截，甚至反攻得分，仍有一些小細節需要改進，非常期待第三場賽事，球員們能有更好的表現，如同常跟球員說，每一天把今天的失誤修正，然後一天比一天失誤就會更少，今天要比昨天更好，明天要比今天更好。」

紀聖珐表示，「上次與皇家海軍的比賽，最終以4：3被逆轉，真的十分可惜，今天賽事經過了阿迪爾教練的指導，給我們的防守觀念非常有效，造成對方失球，反而給很多反擊的機會，先領先對手，下半場因為高壓防守十分到位，造成體能下降很快，防守出現了一些問題，雖然最終還是一分之差輸掉了比賽，但是整體感覺，我們不管是防守、戰術、跑位等等，確實在提昇，透過這次賽事更了解我們的優缺點，未來會透過影片分析跟訓練做提昇跟修改失誤，相信每場比賽越來越進步，表現越來越穩定。」

2018五人制亞洲盃小組賽及八強賽皆為單日200元，持當日票可以看二場賽事，四強及冠軍戰則是單日300元，若是比賽當日買票皆增加100元，另外學生、敬老及身心障礙等有8折優惠。

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五人制男足。（足協提供）

五人制男足。（足協提供）

五人制男足。（足協提供）