MLB》洋基等5隊擇一？ 達比修竟在推特自爆

〔體育中心/綜合報導〕自由市場最大咖投手達比修有新東家未定,今有美媒報導這位日投將目標縮至5隊,未料達比修竟自爆還有1隊也在考慮範圍中。

美國專欄作家「Max Wildstein」今在推特寫道,達比修傳已將潛在新東家縮小至5隊,分別是洋基、遊騎兵、小熊、太空人和雙城。

然而,這則推特竟被達比修本人「轉貼」,先是回應3個思考的表情符號,再自爆,「據我所知還有一隊也在範圍中。」此推引起網友熱議,就連知名記者海曼(Jon Heyman)也幽默回應,「yu的消息來源?」

Yu Darvish has reportedly narrowed down his potential landing sports to #Rangers, #Yankees, #Cubs, #Astros and #Twins, per @JeffWilson_FWST.