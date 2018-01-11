MLB》洋基等5隊擇一？ 達比修竟在推特自爆

〔體育中心／綜合報導〕自由市場最大咖投手達比修有新東家未定，今有美媒報導這位日投將目標縮至5隊，未料達比修竟自爆還有1隊也在考慮範圍中。

美國專欄作家「Max Wildstein」今在推特寫道，達比修傳已將潛在新東家縮小至5隊，分別是洋基、遊騎兵、小熊、太空人和雙城。

然而，這則推特竟被達比修本人「轉貼」，先是回應3個思考的表情符號，再自爆，「據我所知還有一隊也在範圍中。」此推引起網友熱議，就連知名記者海曼（Jon Heyman）也幽默回應，「yu的消息來源？」

Yu Darvish has reportedly narrowed down his potential landing sports to #Rangers, #Yankees, #Cubs, #Astros and #Twins, per @JeffWilson_FWST. — Max Wildstein （@MaxWildstein） 2018年1月10日

I know one more team is in. https://t.co/exxubGP7Qo — ダルビッシュ有（Yu Darvish） （@faridyu） 2018年1月11日

good source yu? https://t.co/rjuGoILApP — Jon Heyman （@JonHeyman） 2018年1月11日

達比修有。（法新社）