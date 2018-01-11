NBA》杜蘭特今復出拼2萬分 隊友力挺：他連睡覺都能得分！

因大腿拉傷缺席三戰，杜蘭特今天復出力拼生涯兩萬分里程碑。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）日前在對上獨行俠一役中拉傷大腿，錯過三場比賽後，今天將在主場迎戰快艇強勢復出，此役之前他生涯總得分僅差25分就能達成達2萬分里程碑，成為歷史上第二年輕達成的球員，僅次於「詹皇」詹姆斯（LeBron James）。

在NBA史上，在30歲之前就能拿下兩萬分的球員，只有：詹姆斯、布萊恩（Kobe Bryant）、喬丹（Michael Jordan）與張伯倫（Wilt Chamberlain），而能夠跟這些偉大的球員相提並論，杜蘭特在受訪時也表示自己感到非常榮幸。

「老兄，那可是一群很偉大的球員，我從來沒想過自己的名字有一天能和他們一起相提並論，」杜蘭特說道，「但是知道自己能夠成為那其中的一員，這對我來說是非常特別的。」

杜蘭特。（資料照，法新社）

杜蘭特認為，雖然自己每個賽季都會設定目標，但他從來就不會去統計自己得了幾分，那不是他打球的目標，不過能在30歲之前達成2萬分的里程碑，對他來說還是件很特別的事。

「當我剛進入聯盟的時候就有一個小目標，就是拿下最佳最佳新秀獎，在那之後我就會不斷自己設定目標，」杜蘭特說道，「每個球季我都會為自己訂下目標，但我從未想過自己能得到2萬分或是3萬分，我只想一步一步來，對比賽保持全神貫注。」

而對於杜蘭特優秀的得分能力，隊友格林（Draymond Green）倒是毫不吝嗇自己對他的讚許。

「他連睡覺都可以得分啦！」格林搞笑的說道，「他能拿到2萬分，我一點都不會驚訝，他在場上完全沒有死角，這也是他可以很快達成目標的原因。」

隊友格林（右）對杜蘭特得分能力超有信心。（資料照，USA TODAY Sports）

杜蘭特雖然不確定在拿下2萬分時，自己會不會很激動，不過他還是承認，那一刻他將會終生難忘。

「最重要的事情就是為你所熱愛的事而打，我愛打球，所以我享受它，打球讓我非常快樂」，杜蘭特說，「所以其他的，都只是額外嘉獎，我對這一切都心存感激。」

杜蘭特。（資料照，美聯社）