NBA》馬卡南飆33分、10籃板 公牛延長賽險勝尼克

馬卡南（左）、波辛傑斯（右）。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕公牛今作客紐約，與尼克在第四節戰成平手，直到第二次延長賽才分出勝負，延長賽中公牛R.羅培茲（Robin Lopez）拿下6分，並靠著全隊平均表現，以122：119獲勝。

四節比賽雙方比數膠著，都沒有太大落差，第四節開始雙方僅4分之差，最後1分鐘J.傑克（Jarrett Jack）一次後仰跳投追平比數，之後雙方都有出手機會，不過都沒有拿下分數，尼克更是失誤連連。

延長賽開始，由波辛傑斯（Kristaps Porzingis）的三分球先馳得點，不過馬卡南（Lauri Markkanen）也隨即回敬三分彈，之後雙方直到最後1分多鐘才有人得分，諾瓦巴（David Nwaba）先是上籃得分，J.傑克也接著投籃緊咬比數，R.羅培茲又補籃再度超前，尼克靠著波辛傑斯壓哨灌籃驚險追平，將比賽帶進第二次延長。

不過接下來尼克隊沒能上演逆轉秀，R.羅培茲連續兩次灌籃拉開比數，J.傑克、波辛傑斯也接連得分追平，不過鄧恩（Kris Dunn）一次騎馬射箭在度提振公牛士氣，尼克則陷入得分荒，數次出手機會都沒能掌握，最後由公牛獲勝。

公牛新秀馬卡南今天表現亮眼，砍下33分、10籃板，瓦倫泰（Denzel Valentine）、R.羅培茲則各拿下20分。

R.羅培茲。（法新社）

尼克J.傑克。（法新社）