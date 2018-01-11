電競》你好大我不怕！ 華碩ROG發表65吋4K HDR電競顯示器

ROG玩家共和國於CES發表65吋4K HDR電競顯示器「ROG Swift PG65」。（華碩ROG提供）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕2018美國消費電子展（CES）於目前正在美國拉斯維加斯展開，台灣硬體大廠華碩旗下電競品牌ROG玩家共和國同步發表一款大尺寸電競顯示器「ROG Swift PG65」，採用65吋4K UHD HDR顯示面板，並內建NVIDIA G-SYNC技術，可避免影像撕裂，以及減少輸入延遲所造成的卡頓，將助玩家享受超乎想像的遊戲視覺特效。

華碩ROG表示，該款顯示器最高亮度大量可達1000nits，搭配全陣列直下式LED背光設計，還可藉由動態控制背光區域提升對比度，打造更豐富自然的陰暗場景；此外，顯示器亦支援劇院等級的DCI-P3色域，色彩範圍較sRGB高出約25%，可呈現貼近真實的色彩與流暢色階，加上178度廣視角面板，使用者無論從任何角度觀看皆鮮明逼真、清晰明亮。

華碩ROG也表示，顯示器內建NVIDIA SHIELD平台，使用者可隨時記錄遊戲實況，或是透過YouTube、Netflix、Amazon、Hulu欣賞4K HDR影音內容，甚至還能透過Google Assistant數位助理、語音控制等便捷功能，感受新穎行動智慧生活。