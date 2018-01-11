NBA》熱火作客踢館溜馬 笑納本季最長6連勝

〔體育中心／綜合報導〕熱火隊今作客同樣連勝的溜馬，靠著全隊多點開花，上半場就取得領先，不過溜馬在易籃後仍不放棄的急起直追，最後熱火靠著艾靈頓（Wayne Ellington）在倒數25秒時，命中三分拉開差距，最終熱火就以114：106踢館溜馬，拿下本季最長6連勝。

甫開賽，溜馬就打出一波5：0的攻勢，不過接下來熱火馬上就穩住陣腳，回敬一波23：7，加上中鋒「白邊」懷特塞德（Hassan Whiteside）在禁區佔盡優勢，上半場結束就以11分之差領先溜馬。

「白邊」懷特塞德雙手爆扣。（法新社）

易籃後，溜馬得分大爆發，單節就進帳31分，一度將比紛縮小到僅剩1分之差，末節戰況更加激烈，溜馬在50秒內連續命中3球，打出一波6：0，一舉將比分扳平。熱火在比賽剩下最後2分06秒時要到4分領先，加上懷特塞德鎮守禁區干擾溜馬進攻，最後25.5秒時，艾靈頓三分出手命中，徹底撲熄溜馬最後的反撲氣焰，終場以114：106擊敗溜馬。

艾靈頓名中關鍵三分球拉開比數。（美聯社）

此役熱火8上場就有7人得分達雙位數，卓吉奇（Goran Dragic）繳出全隊最高的20分3籃板9助攻，中鋒懷特塞德（Hassan Whiteside）交16分、15籃板的「雙十」成績單，艾靈頓（Wayne Ellington）也挹注15分。

卓吉奇。（法新社）

溜馬則由歐拉迪波（Victor Oladipo）攻下全場最高的26分7籃板4助攻，沙波尼斯（Domantas Sabonis）18分7籃板為全隊次高。