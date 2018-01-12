SBL移師彰化大戰 今日賽事預告與轉播

呂政儒。（資料照，記者黃志源攝）

早安，自由體育替讀者獻上精彩賽事與轉播。

NBA例行賽，暴龍坐鎮主場迎戰騎士隊。暴龍上一場敗給熱火中斷5連勝，目前仍以28勝11敗高居東部第二位，陣中兩位大將伊巴卡（Serge Ibaka）和羅利（Kyle Lowry）皆進入每日觀察名單，勢必對球隊造成影響。而騎士近況平平，近5場拿下2勝3敗，替補前鋒J.格林（Jeff Green）近5場替補出發，平均可以攻下14.6分與3.2籃板，將會是騎士能否贏球的關鍵。

另一場比賽由馬刺作客對決湖人隊。馬刺帕克（Tony Parker）與雷納德（Kawhi Leonard）都在每日觀察名單中，但來自拉脫維亞的射手貝坦斯（Davis Bertans）上一場攻下個人新高的28分，本場比賽能否延續好手感呢？而湖人隊目前13勝27敗西部墊底，但最近拿下一波二連勝，湖人能否重整旗鼓，往目標勝率5成的方向邁進呢？精采比賽，請球迷不要錯過囉！

SBL本週移師彰化舉行，今天晚上將有兩場比賽，分別是裕隆對陣勇士、台啤挑戰金酒。甫獲選單週最佳球員的呂政儒，能否帶領裕隆再度往上爬？倒數兩名的金酒、台啤距離台銀只剩3.5場勝差，只要能贏球，都有機會追上前段班。喜愛籃球的朋友們，請準時鎖定轉播囉！

NBA例行賽

9:00 騎士@暴龍 緯來體育

11:30 馬刺@湖人 ELEVEN SPORTS1 愛爾達體育一台

SBL例行賽

18:00 裕隆@勇士

20:00 台啤@金酒

地點：彰化縣立體育場

轉播:緯來體育、愛爾達體育二台