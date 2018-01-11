NBA》芬蘭人別害羞 菜鳥顏扣坎特爽度爆棚（影音）

〔體育中心／綜合報導〕公牛新秀馬卡南（Lauri Markkanen）今天作客尼克的表現一點都不菜，正規時間加上兩度延長賽，馬卡南攻下33分10籃板，8顆三分球，刷新他生涯新高，幫助公牛122：119力挫尼克，一記無畏坎特（Enes Kanter）防守的灌籃，更讓他的隊友和教練驚呼連連。

馬卡南2017年選秀被灰狼相中，作為交易籌碼被送來公牛，新人年打出令人印象深刻的表現。今天與尼克戰到第3節，馬卡南槓上硬漢坎特出手灌籃，總教練霍伊柏格（Fredrick Hoiberg）賽後直呼，差點被那一球嚇死，「太誇張了！他還展現了籃板和傳導的能力，又打了場振奮人心的比賽，投中8顆三分球，對上聯盟數一數二的前鋒波辛傑斯（Kristaps Porzingis）也毫不遜色！」

隊友鄧恩（Kris Dunn）也直誇，馬卡南灌籃絕對能擠進年度前10，「我看過他灌籃很多次，但這次我完全沒料到，我轉頭看每個人、看看發生什麼事，我整個處於休克狀態，這也是我第一次看他也是這樣的反應。」

寫下生涯新頁，馬卡南坦言第一次在麥迪遜廣場花園打球的經驗「太棒了」，「他們的球迷很熱情，在這裡打球很好。」雖然享受今夜，馬卡南也認為，這只是一場比賽，盼接下來的比賽不要大起大落，「人們總說芬蘭人害羞，我想大概就是這樣吧。」

馬卡南。（法新社）