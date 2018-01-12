MLB》達比修聯手田中將大 洋基認賠補強計畫曝光

〔體育中心／綜合報導〕洋基還想補強先發投手，特別是最大咖的達比修有，為將團隊薪資控在繳稅門檻，傳出願認賠吃下艾斯柏瑞（Jacoby Ellsbury）的一半薪資，盼能找到買家清出薪資空間。

艾斯柏瑞上季出賽112場，繳7轟22盜、打擊率0.264，由於史坦頓的到來，已成洋基5號外野手，剩餘合約仍有3年6850萬美元，造成負擔，外傳洋基仍在自由市場尋找二、三壘和輪值人選，若團隊薪資想控在1.97億以內，送走艾斯柏瑞是首選。

知名記者海曼報導，洋基願意吃下艾斯柏瑞一半薪資來找買家，現階段要找到有興趣的固然還是有點難度，不過外傳藍鳥、金鶯和響尾蛇都在找尋外野手。

洋基距離豪華稅門檻還有大約2300萬的空間，希望補強人選不只有馬查多（Manny Machado），還有佛雷瑟（Todd Frazier）、沃克（Neil Walker），投手則有達比修、柯布（Alex Cobb）或亞契（Chris Archer）。

特別是達比修，近日已曝光包括洋基在內的6隊決選名單，總管凱許曼更出面證實確實對他有強烈興趣，將全力創造出「彈性」。紐媒《Newsday》直指，所謂的彈性就是交易艾斯柏瑞。

洋基不惜認賠送走艾斯柏瑞，如此便能簽下達比修有。（法新社）