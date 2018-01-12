NBA》克服22分落後 綠衫軍海外賽逆轉七六人

二年級生布朗砍下全隊最高21分。（美聯社）

〔體育中心／台北報導〕前往英國倫敦進行NBA海外例行賽的東部龍頭塞爾提克，今天靠二年級生布朗（Jaylen Brown）攜手一哥厄文（Kyrie Irving）、超級菜鳥塔圖姆（Jayson Tatum）在下半場大殺四方，單節就砍下37分，最終以114：103擊敗七六人，笑納七連勝。

七六人在上半場絲毫不想給綠衫軍任何機會，瑞迪克（J.J. Redick）連續命中，讓七六人開局就打出一波9：2的攻勢。

次節，七六人火力絲毫沒有停歇，後衛麥康諾（T.J. McConnell）也連續拿分，西蒙斯（Ben Simmons）跳投命中後，助球隊一度取得22分的領先優勢，終於在本節末段甦醒的綠衫軍終於開始追分，回敬一波21：8，上半場打完，塞爾提克僅以9分落後。

麥康諾。（USA TODAY Sports）

易籃後，綠衫軍吹起反攻號角，塔圖姆在不到5分鐘就拿下11分，厄文也在外線連續飆進2顆三分球，第三節結束就將比分反超。

末節，綠衫軍再度打出一波15：2擴大領先優勢，還剩7分鐘結束的時候，綠衫軍已經以102：85領先了足足17分，讓七六人無力回天，最終塞爾提克以114：103擊敗了七六人，拿下七連勝。

這場海外賽，布朗砍下全隊最高的21分表現亮眼，厄文也拿下20分6籃板7助攻，而七六人則由瑞迪克拿下全場最高22分，「推特王」恩比德砍下15分10籃板的「雙十」數據，但17投僅6中手感較不佳。

兩隊爭搶籃板球。（美聯社）