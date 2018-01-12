MLB》法官、怪力男組雙50轟連線 十月先生：將在歷史留名

賈吉（右）與史坦頓新球季將組成雙50轟連線。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯新科MVP「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）被馬林魚交易至洋基，將與超級新人王「法官」賈吉（Aaron Judge）並肩作戰，組成聯盟最恐怖的重砲連線。對此，洋基傳奇球星「十月先生」傑克森（Reggie Jackson）表示，這樣的組合將在歷史留名。

「我相信他們會成功，」傑克森表示，身為一名球員看到兩名50轟重砲聯手出擊，令他感到相當興奮，「當時自己有機會與萊斯（Jim Rice）和艾倫（Dick Allen）等傳奇球星交手，並與名將梅斯（Willie Mays）、漢克阿倫（Hank Aaron）和麥考維（Willie McCovey）等人站上一樣的球場打球，很開心自己能經歷過這些，我認為同樣的事情將也會再度發生。」

傑克森認為，史坦頓和賈吉這樣的組合一定是相得益彰，他們會用表現互相激勵對方，也會互相支持度過低潮，並指出兩人有同樣的缺點，那就是被三振數過多，賈吉去年被三振了208次，刷新大聯盟紀錄，而史坦頓則吞下168K，「不過看他們打球很爽，因為他們會一直把球轟向外野大牆外。」