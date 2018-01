柯瑞。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕近日勇士球星柯瑞(Stephen Curry)在賽前投籃訓練時不慎扭傷腳踝,稍早官方推特再度發佈,明日作客公鹿的比賽,柯瑞仍不確定是否出賽。

昨日勇士才在主場敗給快艇,當時杜蘭特(Kevin Durant)砍下全隊最高40分,也破了生涯2萬分記錄,但少了四巨頭的完整陣容,最終仍敗給快艇。

稍早勇士官方公佈,因左膝問題休兵的伊古達拉(Andre Iguodala)與李文斯頓(Shaun Livingston)將在明日復出,而柯瑞則因扭傷問題仍不確定是否出賽。

Injury report for tomorrow night's game at Milwaukee: Stephen Curry (sprained right ankle) is questionable. Andre Iguodala (left knee soreness) & Shaun Livingston (left knee contusion) are probable.