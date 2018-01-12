NBA》星海哥季末回歸？總管安吉：談這個還太早

海沃德穿西裝在場邊觀賽。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日前塞爾提克總管安吉（Danny Ainge）在推特上曬出一張「星海哥」海沃德（Gordon Hayward）穿著脫鞋站在泳池旁的照片，也讓眾多球迷猜測海沃德季末復出的可能性，不過安吉近日受訪時再次強調，「現在談這個還太早，期待他下賽季回歸。」

「發照片那天確實是他脫掉護具的日子，那時他可以站著練習投籃了，也可以運運球找感覺，除此之外沒有更多了。」安吉回應，海沃德的復健之路還很長，現在談復出還太早，期盼他能準備好下賽季的訓練營。

安吉表示，海沃德受傷後球隊為他聘請了兩位教練，他們在球隊飛往倫敦打海外賽的同時，會在家陪同海沃德進行恢復訓練，「他們一直陪著海沃德，陪他看球賽、陪他在輪椅上練習投籃。」

海沃德本季因開幕戰左腳大翻船骨折仍在復健，根據先前ESPN報導，海沃德復原進度超前，受傷不到兩個月就能脫離護具，而目前距離例行賽結束還有將近三個月，未來會發生什麼事還很難說。目前綠衫軍戰績34勝10敗，穩居西部龍頭。