NBA》星海哥季末回歸？總管安吉：談這個還太早

海沃德穿西裝在場邊觀賽。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕日前塞爾提克總管安吉(Danny Ainge)在推特上曬出一張「星海哥」海沃德(Gordon Hayward)穿著脫鞋站在泳池旁的照片,也讓眾多球迷猜測海沃德季末復出的可能性,不過安吉近日受訪時再次強調,「現在談這個還太早,期待他下賽季回歸。」

「發照片那天確實是他脫掉護具的日子,那時他可以站著練習投籃了,也可以運運球找感覺,除此之外沒有更多了。」安吉回應,海沃德的復健之路還很長,現在談復出還太早,期盼他能準備好下賽季的訓練營。

安吉表示,海沃德受傷後球隊為他聘請了兩位教練,他們在球隊飛往倫敦打海外賽的同時,會在家陪同海沃德進行恢復訓練,「他們一直陪著海沃德,陪他看球賽、陪他在輪椅上練習投籃。」

海沃德本季因開幕戰左腳大翻船骨折仍在復健,根據先前ESPN報導,海沃德復原進度超前,受傷不到兩個月就能脫離護具,而目前距離例行賽結束還有將近三個月,未來會發生什麼事還很難說。目前綠衫軍戰績34勝10敗,穩居西部龍頭。

USA swimmer @smeathers5 (no muscle) coached by Celtic great @gordonhayward (no brace) lost a devastating race to Australian swimmer @stephen_mount today. No rematch is scheduled nor will be. #swimmersneedmuscles pic.twitter.com/lxTD4UqiIB