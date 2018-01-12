鬥陣特攻》Ardeont宣布回歸南韓賽區 全新太平洋賽區組成成謎

Ardeont日前奪下OPC第二季冠軍，不過其他隊伍恐無機會報仇了。（暴雪娛樂提供）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕暴雪娛樂日前釋出消息，打算將各地區的大小賽事整合成《鬥陣特攻》職業競技賽，而台灣所屬的太平洋職業錦標賽（OPC）也將成為歷史，將在三月迎接全新的太平洋《鬥陣特攻》職業競技賽。日前奪下OPC第二季冠軍的南韓大魔王Ardeont也在官方推特宣布，將回歸南韓賽區，未來太平洋賽區在少了這位全勝大魔王後，對其他隊伍是好是壞，仍有待檢驗。

Ardeont官方推特宣布將回歸南韓賽區。（取自Ardeont Twitter）

南韓戰隊Ardeont去年加入OPC第二季，立刻以強悍的個人操作能力及團隊攻勢，紛紛擊倒各隊伍，全賽季沒有輸過任何一場，最終以14連勝之姿，在季後賽兩度4比0拿下冠軍獎盃，令眾隊望塵莫及。

隨著《鬥陣特攻》職業電競聯賽到來，更有主播賽評認為其他地區聯賽恐被邊緣化、淪為農場。不過先不看這件事，這次暴雪娛樂公布職業戰隊將可跨地區，Ardeont也在官方推特宣布將回歸南韓賽區，過往的APEX聯賽被認為是全球最頂尖聯賽之一，但隨著聯賽頂尖選手都被挖腳至OWL當中，似乎也讓許多中段班看到機會，正在舉行的《鬥陣特攻》公開賽，南韓賽區據傳就有千支隊伍報名，至少「人氣」依舊。

以太平洋賽區來說，除了Ardeont將離去，澳洲戰隊Blank Esports不知是否也會因為新開闢的澳洲賽區而選擇回歸母國出戰，台灣戰隊ahq e-Sports Club同樣成疑，唯一比較確定的，似乎就是閃電狼、HKA與M17。