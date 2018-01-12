NBA》KD達成2萬分 湖人總仔：跟Kobe一樣無死角

華頓認為KD（右）跟Kobe（左）在場上根本沒有得分死角。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士隊球星杜蘭特（Kevin Durant）昨天歸隊，全場挹注40分，成功達陣生涯2萬分里程碑（目前20015分），成為歷史上第二年輕達成的球員，也是NBA史上第5位在30歲之前就能完成此一壯舉的球員，湖人教頭華頓 （Luke Walton）在受訪時，談論了湖人傳奇球星「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）與杜蘭特的相似之處。

杜蘭特2萬分成就解鎖。（歐新社）

「這兩個人都能在球場的任何位置出手得分，他們總是能輕易得分。」華頓說道，「但是當你仔細看他們的動作，看那些防守者是如何的企圖阻止他們。你就會發現，他們是如何主宰整場比賽。」

昨天第2節剩1分41秒時，杜蘭特中距離跳投命中，正式加入2萬分俱樂部，成為聯盟得分榜史上第44人、勇士隊史第一人，球迷起身為他喝彩，杜蘭特僅是禮貌性點頭，仍全神貫注在比賽中。

達成2萬分紀錄後，杜蘭特（左二）舉手向觀眾致意。（歐新社）

「這些超級巨星真的讓人難以置信，布萊恩和KD（杜蘭特）都能夠在場上的任何位置得分，包夾根本一點用都沒有，他們就是能夠在球場上為所欲為！」華頓說。