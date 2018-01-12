NBA》球員裁判屢鬧不合 聯盟總裁回應了

NBA總裁席爾瓦。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕面對本季諸多球員與裁判的高調爭議事件，NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）今出席倫敦海外賽時回應，「我認為這是可以解決的，不單是罰款的問題，目的是要改善他們之間的關係，讓他們了解彼此是如何完成份內工作的。」

「我聽到球員的抱怨，也聽到裁判的抱怨，他們的關係受到很大的關注，但回顧過去的數據，本季其實沒有比較多的技術犯規或驅逐。」席爾瓦表示，自己有聽聞球員們計劃和裁判們進行交流，他樂見此事發生，並希望能有效改善問題。

席爾瓦傾聽雙方想法後指出，「罰款其實沒有實質功能，我們只意識到罰款的存在，但沒人喜歡失去金錢，當你面對的球員都那麼富有，某種程度上這只是象徵性的。」席爾瓦解釋，「我不希望球員們有『對裁判說這樣的話是不是值那麼多錢』的想法，他們不該這樣看待罰款。」

然而對裁判來說，他們也必須有同理心，「我們都是人，球員們有時會在壓力下失去控制。」席爾瓦表示，聯盟會對裁判提供額外訓練，確保他們可以應對艱難的處境。

「球員和裁判之間的互動沒有改變，唯一一點是，比賽比以前有更高的安全性。」席爾瓦堅信，這些問題一定能得到解決。

勇士球星D.格林曾在1分鐘內吞下2支技術犯規。（資料照，美聯社）