MLB》再與布魯斯當隊友? 大都會將迎來印人明星二壘手

奇普尼斯。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人日前曾表態不會交易工具人奇普尼斯（Jason Kipnis），不過近日決策轉彎，據知名記者海曼（Jon Heyman）報導指出，大都會與印地安人已經快達成交易協議，有望換來這名曾兩度入選明星賽的好手。

大都會日前以3年3900萬美元（約11.5億台幣）簽回季中轉戰印地安人的重砲布魯斯（Jay Bruce），而陣中主力二壘手位置在沃克（Neil Walker）被交易至釀酒人後，至今仍然空缺，球團在休賽季期間有積極尋找人選，除了奇普尼斯外，馬林魚二壘手卡斯楚（Starlin Castro）、海盜工具人哈里森（Josh Harrison）都在口袋名單，也不排除從自由市場上找回沃克。

而日前印地安人曾有意將奇普尼斯移防至左外野，不打算交易出去，但據海曼報導指出，兩隊交易已經幾乎快要完成。奇普尼斯曾以二壘手2度入選明星賽，前年繳出生涯新高的23轟，助隊打進世界大賽，只是去年受傷後，位置被拉米瑞茲（Jose Ramirez）取代，歸隊後一度移防至中外野，本季出賽90場，繳出12轟、35打點、打擊率2成32的成績。

布魯斯。（資料照，法新社）

