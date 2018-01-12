NBA》幹籃哥歸隊繳雙十、L.威廉斯轟30分 快艇險勝國王

L.威廉斯砍全場最高30分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇今做客國王，儘管末節差點花光領先優勢，靠著L.威廉斯（Lou Williams）轟下全場最高30分6助攻、替補的哈瑞爾（Montrezl Harrell）25分火力支援，終場仍以121：115收下2連勝。

快艇「幹籃哥」葛瑞芬（Blake Griffin）、特奧多西奇（Milos Teodosic）本戰雙雙回歸皆有不錯成績，葛瑞芬「雙十」演出拿下18分12籃板，特奧多西奇10分9助攻，不料飽受傷兵困擾的快艇再度損失一名大將，第二節小喬丹（DeAndre Jordan）不慎扭傷腳踝退場。

葛瑞芬歸隊拿雙十。（美聯社）

L.威廉斯延續上場狂砍50分的手感，連飆兩記外線助隊以8：0開局，不過國王立刻還以10：3穩住局面，首節打完快艇29：21領先。次節哈瑞爾在小喬丹傷退之下跳出來，單節獨拿12分，半場結束快艇取得12分領先。

易籃後，國王吹起反攻號角，靠著希爾（George Hill）連拿11分，國王一度將分差縮小到2分，不過快艇多點開花，再將分差拉開到雙位數，前三節打完領先11分。

決勝節國王火力不減，在希爾的帶領下打出一波17：2的高潮，瞬間將比數以109：108反超，不過關鍵時刻葛瑞芬砍進外線、L.威廉斯2分命中且T.華勒斯（Tyrone Wallace）送出至命抄截，最終快艇就以6分險勝國王。

國王得分方面，板凳出發的波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）砍下全隊最高22分，希爾挹注21分，藍道夫（Zach Randolph）16分7籃板。

希爾進帳21分。（美聯社）