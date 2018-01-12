NBA》詹皇氣炸！ 騎士遭暴龍大比分痛宰

詹姆斯。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕騎士前役以28分慘輸灰狼，今天面對少了兩大主力的暴龍，防守卻還是荒腔走板，最終以99：133，34分之差遭到暴龍慘電，這是騎士本季第7次半場至少就讓對手得到60分，與湖人並列排在聯盟倒數第一，讓「詹皇」詹姆斯（LeBron James）也忍不住在比賽中暴氣。

甫開賽，兩隊命中率都不高，接下來暴龍卻打出一波10：4，騎士靠著詹姆斯、T.湯普森（Tristan Thompson）上籃命中，一度縮小到1分之差，不過暴龍范維利特（Fred VanVleet）連續命中，助暴龍打出一波7：0拉開比分，以30-24領先結束首節。

范維利特表現超亮眼。（美聯社）

次節，暴龍一開始就取得9分領先，騎士幾次進攻都因為暴龍銅牆鐵壁防守無功而返，反觀暴龍則是點點開花，雖然「龍王」德羅森（DeMar DeRozan）手感也不佳，不過靠著范維利特適時挺身而出，上半場打完就以65：40大幅領先。

易籃後，騎士狀態還是不佳，暴龍又在三分外線連續命中，又打出一波10：2，取得75：42領先，本節最後1分52秒，暴龍又命中4顆三分球，之前手感冷冰冰的德羅森也終於如夢初醒連續命中，第三節結束，騎士還是以72：100落後暴龍。

末節，騎士隊進攻仍然沒有改善，讓暴龍繼續擴大領先優勢，暴龍取得113：78領先後，之後兩隊也都換下主力，最後騎士就34分之差，遭到暴龍痛宰，近10戰只拿下2勝。

騎士連兩戰都相當低迷。（美聯社）

此役，范維利特攻下全隊最高的22分表現亮眼，一哥德羅森雖然只拿13分卻傳出8次助攻，中鋒瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）也繳出15分18籃板雙十的好成績。

詹姆斯則是攻下騎士全隊最高的26分，上半場騎士防守形同夢遊，看到隊友的表現，讓詹皇也忍不住在暫停時動怒，對著隊友教練情緒激動的比劃、大吼，希望他們能盡快找到狀態，但最終低迷的騎士還是吞下敗仗。