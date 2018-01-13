公鹿主場挑戰龍頭勇士 今日賽事預告與轉播

早安，自由體育替讀者獻上精彩賽事與轉播。

NBA例行賽，騎士作客迎戰溜馬。騎士近2戰分別輸給對手28、34分，精神領袖詹姆斯（Lebron James）勢必得跳出來帶領球隊終結低迷的氣氛。而溜馬目前以21勝20敗暫居東部第八，想保住季後賽席位還得再加把勁！

公鹿坐鎮主場挑戰西部龍頭勇士，公鹿一哥亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）場均攻下28.7分與10籃板，他的發揮仍是公鹿能否勝利的關鍵。勇士雖是聯盟唯一敗場還在個位數的球隊，但陣中傷兵累累，李文斯頓（Shaun Livingston）、柯瑞（Stephen Curry）、伊古達拉（Andre Iguodala）、杜蘭特（Kevin Durant）等人能否出賽都有疑慮。

最後一場比賽由火箭客場對陣太陽。火箭上一場靠著保羅（Chris Paul）37分11助攻7籃板的精彩表現，帶領球隊取得二連勝。值得注意的是新同學G.格林（Gerald Green）近5場比賽從板凳出發平均攻下21分、4.2籃板，這位九指「板凳暴徒」絕對是太陽隊必須嚴加看管的對象。

SBL今天有3場比賽，分別是下午2點達欣對上璞園、下午4點勇士挑戰台銀、晚間6點裕隆對決台啤。目前暫居聯盟榜首的台銀本週能否保住第一名的位置呢？而台啤能否擊敗裕隆擺脫爐主的命運呢？喜愛籃球的球迷朋友們，不要錯過轉播囉！

NBA例行賽

8:00 騎士@溜馬 ELEVEN SPORTS1

9:00 勇士@公鹿 緯來體育

11:00 火箭@太陽 愛爾達體育一台

SBL例行賽

14:00 達欣@璞園

16:00 勇士@台銀

18:00 裕隆@台啤

地點：彰化縣立體育場

轉播:緯來體育、愛爾達體育二台