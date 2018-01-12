累到身體晃動！林園車隊為國際賽寒流中逆風而行 網友好感動（影音）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園中學自由車隊正秣馬厲兵，準備前進在菲律賓舉辦的2018登山車亞錦賽，正值寒流來襲，學生逆風而行約3小時，累到身體晃動，仍奮力踩踏衝刺，魔鬼訓練過程被po上網路，網友看了直呼：「好感動！」

林園中學自由車隊是國內勁旅，經常在各項賽事穿金戴銀，菲律賓2018登山車亞錦賽4月間登場，國手選拔則在3月間舉行，選手們摩拳擦掌爭取國際賽門票。

一段影片今天被po上網路，一群穿著單薄的自由車選手在夜色中疾行，畫面中標示「身體還在晃動」，還以為是天冷，原來是學生累到身體開始晃動，還不忘拍下畫面，警惕要保持正確姿勢。

標示地點在屏東大鵬灣，時間正是寒流來襲。林園中學自由車教練黃晉隆表示，當時溫度攝氏13度，學生正進行林園至大鵬灣且繞圈7圈訓練，他們要在不到3小時完成90公里。他說，每個季節有不同訓練內容，一般冬天進行長距離訓練，夏天則偏重強度與速度。

寒流提供了訓練好時機。曾被自由車商看中並送到義大利集訓的好手王家豪，在受訪時曾經指出，他第1次參加的國際賽是2016在日本伊豆舉行的亞錦賽，當時路面已經結冰，他因不適應寒冷天氣未能完賽，相當扼腕。他謹記增強訓練強度重要性，第2次國際賽中完賽，現已晉級菁英組。

黃晉隆表示，當國手期間也曾到巴林的沙漠比賽，選手必須能承受酷寒、炎熱、強風、大雨的比賽環境，但他強調，贊助廠商會提供相關護具，選手是在安全狀態下受訓。

為了爭取國際賽門票，林園中學自由車隊頂著寒流逆風疾行。（記者洪臣宏翻攝）

自由車選手寒流中訓練，網友直呼：「好感動！」（記者洪臣宏翻攝）