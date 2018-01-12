SBL Live》張羽霖奪全場最高18分 台啤大勝金酒

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 金酒 8 13 25 18 64 台啤 20 23 18 16 77

第四節

末節一開始黃泓瀚先送出一次火鍋，再靠著自己一條龍切入得分，不過張羽霖切入得分外加妙傳給李恩灌籃穩住陣腳，隨後金酒靠著張容軒打出一波7：0攻勢將比分追近至12分，台啤喊出暫停。

暫停回來李恩2罰中1，盧冠軒命中3分球金比分拉近至10分差，台啤張羽霖切入得分後扭傷右腳退場，今天攻下18分6籃板，而替補上場的王皓吉一上場就命中3分球，金酒無力追趕，終場台啤以77：64擊敗金酒。洋將李恩拿下11分11籃板雙十成績，李愷諺也有11分進帳，金酒方面拉莫斯拿下17分11籃板，張容軒攻下14分。

第三節

下半場兩隊手感都不佳，張羽霖接連投進3分球及跳投，幫助台啤取得27分領先。隨後盧冠軒投進金酒本場比賽第1顆3分球，李恩在籃下搶道進攻籃板曓扣再拿2分，金酒喊出暫停。

暫停回來盧冠軒再次砍進3分球，讓台啤也喊出暫停。隨後邱金龍兩續上籃，加上張容軒接獲妙傳得分，三節打完金酒以46：61落後15分。

第二節

金酒本節失誤問題仍未改善，前3波進攻都以失誤收場，台啤呂奇旻投進3分球繼續擴大領先優勢，金酒喊出暫停。

暫停回來金酒靠著拉莫斯跳投得分，不過台啤靠著陳兆豪、黃聰翰連續命中兩顆3分球，將領先分數擴大至20分，金酒再度喊出暫停。隨後黃聰翰再度命中外線，加上替補上場于煥亞跳投命中繼續拉開比分，上半場打完台啤以43：21取得22分領先。

第一節

首節開始，台啤連4波在禁區取分，打出一波8：0的攻勢，讓金酒喊出暫停。暫停回來張羽霖3分投籃遭犯規，3罰全中，加上李恩籃下灌籃，取得雙位數領先。隨後金酒靠著洋將拉莫斯跳投總算破蛋，金酒單節發生4次失誤僅拿8分，首節打完台啤以20：8領先。