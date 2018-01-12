MLB》誰想要達比修？ 大聯盟官網列出這10隊

達比修有。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日籍強投達比修有是目前自由市場上最大咖投手，但新東家遲遲沒有決定。大聯盟官網記者西蒙（Andrew Simon）撰文，列出十隊有可能需要達比修的球隊。

雙城

雙城去年的先發群防禦率4.73，美聯15支球隊中排在第10，團隊投手三振數1166次排在全大聯盟倒數第二，該文章指出，達比修有的加入能增加球隊三振率。雙城目前有桑塔納（Ervin Santana）、貝里歐斯（Jose Berrios）兩大先發，若能補進達比修，雙城不用去期待新秀發揮，或指望老將休斯（Phil Hughes）動刀後回歸球隊。

遊騎兵

遊騎兵補進費斯特（Doug Fister）、莫爾（Matt Moore）後，再加上海默斯（Cole Hamels）、培瑞茲（Martin Perez）等人，不乏先發好手，但上季奪得13勝高居球隊勝投王的左投培瑞茲，因在休賽季被牛嚇到，摔傷右手，因此動刀治療，很有可能趕不上開季，先發出現空缺。

該文指出，後援左投邁納（Mike Minor）自2014年就沒有先發過，另名後援投手布希（Matt Bush）生涯從未先發，兩人可能會是來填補先發空缺。該文也說，前東家遊騎兵對達比修有來說有很好的舒適度，回到德州也是可能的選擇。

小熊

即使阿里耶塔（Jake Arrieta）成為自由球員，小熊目前有萊斯特（Jon Lester）、韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）、昆塔納（Jose Quintana）等好手，加上休賽季簽查特伍德（Tyler Chatwood），先發陣容堅強。

該文認為，達比修有若加入，成為球隊第5號先發，能取代蒙哥馬利（Mike Montgomery）、巴特勒（Eddie Butler）等人。小熊可能偏好讓蒙哥馬利擔任後援，而巴特勒上季在54.2局投球中，投出多達28次保送。

洋基

洋基擁有田中將大、沙巴西亞（CC Sabathia）、塞維里諾（Luis Severino）、蒙哥馬利（Jordan Montgomery）、格雷（Sonny Gray）等堅強先發群陣容，但洋基還是會想要一名先發，以防先發投手受傷。該媒認為洋基若網羅達比修有，可能會取代蒙哥馬利。

太空人

去年奪得世界大賽冠軍的太空人，先發有韋蘭德（Justin Verlander）、凱可（Dallas Keuchel）、麥卡勒（Lance McCullers Jr.）、摩頓（Charlie Morton）、麥修（Collin McHugh）等人，但好手不嫌多。太空人除了對達比修有感興趣外，也有意透過交易換來海盜投手柯爾（Gerrit Cole）。

道奇、水手、釀酒人、紅雀、費城人

大聯盟官網指出，道奇除了王牌克蕭（Clayton Kershaw）外，其他先發無人達到152.2局的投球局數，因此達比修的加入可增加球隊投手群深度；另外官網也列出水手、釀酒人、紅雀、費城人等球隊，也都可能是潛在的買家。

達比修有。（資料照，今日美國）