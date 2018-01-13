MLB》洋基開出亞洲史上最大合約？ 達比修打臉！

達比修有。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基電視台當家主播麥克凱爆料，洋基曾開出7年1.6億美元（約48億台幣），盼能網羅達比修有，但並未被接受。對此，達比修親自在推特打臉，強調根本沒有收到這張亞洲最大合約的報價。

擔任洋基主播邁向第26年的麥克凱，日前爆料達比修考慮48小時仍未接受7年1.6億，於是洋基撤下報價。紐約媒體還狠酸達比修會後悔，因為很難想像他在其他球隊能拿到這麼高薪。

消息一傳出，有洋基迷在推特留言給達比修，「拜託你，接受洋基的報價吧，沒有什麼比成為洋基人更好！」這則留言意外受到本人關注，達比修轉載推特表示，「他們根本還沒給我報價啊（思考的臉）」

然而，過了五個多小時，達比修又在推特表示，「抱歉各位，我的錯，他們的確有報價，但數字不是正確的。」

雖然尚未找到新東家，達比修似乎對過程樂在其中，先前美媒表示決選名單剩洋基、遊騎兵、小熊、雙城、太空人等5隊，他卻親自透露還漏掉1隊。在傳聞滿天飛之際，頻頻跟球迷在社群網站互動，製造不少話題。

They don't give me offer yet https://t.co/Zlp4KPLdzr — ダルビッシュ有（Yu Darvish） （@faridyu） 2018年1月12日