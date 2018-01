MLB》洋基開出亞洲史上最大合約？ 達比修打臉！

達比修有。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕洋基電視台當家主播麥克凱爆料,洋基曾開出7年1.6億美元(約48億台幣),盼能網羅達比修有,但並未被接受。對此,達比修親自在推特打臉,強調根本沒有收到這張亞洲最大合約的報價。

擔任洋基主播邁向第26年的麥克凱,日前爆料達比修考慮48小時仍未接受7年1.6億,於是洋基撤下報價。紐約媒體還狠酸達比修會後悔,因為很難想像他在其他球隊能拿到這麼高薪。

消息一傳出,有洋基迷在推特留言給達比修,「拜託你,接受洋基的報價吧,沒有什麼比成為洋基人更好!」這則留言意外受到本人關注,達比修轉載推特表示,「他們根本還沒給我報價啊(思考的臉)」

然而,過了五個多小時,達比修又在推特表示,「抱歉各位,我的錯,他們的確有報價,但數字不是正確的。」

雖然尚未找到新東家,達比修似乎對過程樂在其中,先前美媒表示決選名單剩洋基、遊騎兵、小熊、雙城、太空人等5隊,他卻親自透露還漏掉1隊。在傳聞滿天飛之際,頻頻跟球迷在社群網站互動,製造不少話題。

They don't give me offer yet https://t.co/Zlp4KPLdzr

Sorry guys. My mistake.

Actually they did make offer but the numbers are not correct. https://t.co/0mIvMlZTPJ