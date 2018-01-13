NBA》慘！詹姆斯率騎士領先22分還不夠 遭溜馬逆轉吞3連敗

詹皇今天繳出準大三元，球隊仍不敵溜馬苦吞三連敗。（今日美國）

〔記者林岳甫／綜合報導〕面對騎士低潮，「大帝」詹姆斯（LeBron James）今奮力繳出「準大三元」成績單，卻在第四節讀秒階段發生致命失誤，最後一擊也沒投進，球隊浪費全場最多22分領先，遭地主溜馬上演大逆轉，騎士以95：97輸球並吞3連敗。

騎士首節投籃手風順，打完取得34：12領先，也是全場領先最多的時刻，想不到地主溜馬未曾有放棄念頭，後三節努力進行反撲，逐漸把投籃命中率提升，並壓低對手命中率，溜馬終於在第三節尾聲取得領先。

詹姆斯與老冤家史岱芬森（Lance Stephenson）在末節起衝突，結果這回詹姆斯被判罰技術犯規，溜馬也趁勢取得領先，不過，詹姆斯先傳球給洛夫（Kevin Love）在三分線開火，隨後自己又連進2球，率隊打出7：0攻勢。

不過，溜馬都已經苦追這麼久，當然不會放棄一絲機會，靠著歐拉迪波（Victor Oladipo）在2分10秒飆進三分球取得領先，兩軍也都陷入得分乾旱期，而詹姆斯切入竟踩到底線，宣告與勝利擦肩而過。

歐拉迪波（中）砍進關鍵三分球。（美聯社）

詹姆斯拚了逾40分鐘，出手25次命中11球，繳出27分、11助攻與8籃板；洛夫挹注21分外帶10籃板；J.格林（Jeff Green）13分進帳。

詹姆斯飛身爆扣。（今日美國）

投進關鍵三分球的歐拉迪波19分進帳；柯林森（Darren Collison）11投9中，攻下22分、4助攻；沙波尼斯（Domantas Sabonis）12分、15籃板；史岱芬森遇到詹姆斯特別帶勁，替補上陣繳出16分、11籃板與4助攻。