NBA》華頓教頭位置不保？ 美媒指出湖人高層想找「他」

華頓教頭一職可能不保。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「球爸」拉瓦波爾（LaVar Ball）人雖然遠赴立陶宛，之前還是頻頻砲轟湖人總教練華頓（Luke Walton），不過湖人管理層卻始終沒有公開支持華頓，甚至傳出湖人有意找來前灰熊隊教練費茲戴爾（David Fizdale）來取代華頓的總教頭一職。

《ESPN》記者Brian Windhorst日前在上節目時透露：「曾有球隊管理高層和經紀人告訴我：『哦，是的，他們（湖人）可能會聘請費茲戴爾。』」

向來在媒體有話直說的「球爸」雖陪著兒子們遠赴立陶宛，仍心繫長子「球哥」波爾（Lonzo Ball）在NBA的比賽，然而湖人之前苦吞9連敗，讓球爸直指湖人教頭華頓不會帶兵。

此話一出，馬上引起軒然大波，多名教頭立刻出聲力挺華頓，湖人隊新秀庫茲馬（Kyle Kuzma）也挺身而出聲援總教練，但是湖人隊管理卻一直靜悄悄，沒有公開表示支持華頓，連《ESPN》記者Stephen A. Smith都在節目裡指出現職湖人籃球事務總裁魔術強森（Magic Johnson）實在是太安靜了。

費茲戴爾在本賽季初，因為戰績不佳以及和陣中球星M.加索（Marc Gasol）不合，而遭到灰熊隊的解聘。

灰熊前教頭費茲戴爾。（資料照，美聯社）

不過如果湖人真的聘到費茲戴爾，他或許能幫助湖人招募到大牌自由球員，畢竟當初他在熱火隊擔任助教時，費茲戴爾和「詹皇」詹姆斯（LeBron James）可是非常要好的好朋友，之前他被解雇的消息，也引發「詹皇」的不滿，還在推特上發文表示不解灰熊作法。

費茲戴爾（左）和詹皇從熱火時期開始就是好麻吉。（資料照，路透社）