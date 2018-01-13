NBA》沒柯瑞少三分火力 勇士末節回神驚險打敗公鹿

杜蘭特拿下全隊最高26分。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕勇士「萌神」柯瑞（Stephen Curry）今日缺陣，也讓球隊頓失三分火力，甚至在第三節還被對手超前，好在末節有穩住陣腳，逼得對手進攻當機，杜蘭特（Kevin Durant）拿到全隊最高26分，最終以108：94取勝，免於2連敗。

勇士上半場結束，帶著14分領先，卻在第三節被地主公鹿痛打，絲毫不見「第三節之王」氣勢，史尼爾（Tony Snell）56.8秒的三分破網，帶著領先進入第四節。

勇士在末節總算把狀況找回來，取得領先後，也不願再給對手機會，逼得公鹿單節僅拿12分，衛冕暈也在客場驚險收下勝利，不過，他們此仗少了柯瑞，也讓三分火力熄火，15次出手僅5中，命中率為33.3％，不如公鹿的11顆及39.3％命中率，好在還有逾50％投籃命中率撐腰，也是他們贏球關鍵。

柯瑞因腳踝傷勢，此役還是高掛免戰牌。（美聯社）

杜蘭特20投12中，包括三分球6投2中，攻下26分、6籃板與6助攻；K.湯普森（Klay Thompson）12分；D.格林（Draymond Green）21分、10籃板與7助攻，勇士全隊10人有上場紀錄，全部都有得分進帳。

格林繳出「雙十」亮眼成績。（美聯社）

公鹿一哥「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）23分、7籃板與4助攻；布洛格登（Malcolm Brogdon）17分、4助攻；布雷德索（Eric Bledsoe）21分，公鹿投籃命中率42.4％遠不如勇士的55％。