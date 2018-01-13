中職》兄弟挖超狂打擊教練 球迷驚呼：開外掛了！

〔體育中心／綜合報導〕兄弟前打教克魯茲轉戰富邦，準備找更大咖的來頂替！今日出刊的《自由時報》報導，中信找到大聯盟生涯累積135轟的普雷斯利（Jim Presley），他曾擔任大聯盟打擊教練近10季，資歷非常完整。

普雷斯利球員生涯效力過水手、勇士和教士，生涯8季有135轟，打擊三圍0.247／0.290／0.420，曾在1986年入選明星賽，並獲年度MVP票選第21名，後期因傷所苦，1992年正式轉任教練。

2006球季，普雷斯利上任馬林魚打教，曾締造隊史單季最多得分（790分）、安打（1504支）、全壘打（208轟）、打點（749分）等紀錄。帶隊5季期間，馬林魚長打率（0.427）、全壘打（902轟）均排國聯第4。

2011年球季，普雷斯利轉戰金鶯打教，並於2012年助隊轟出大聯盟第二多的214轟，更於2013年見證戴維斯（Chris Davis）狂轟53發全壘打，在巴爾的摩帶4季，總計在大聯盟擔任打擊教練近10季，相當資深。

普雷斯利驚人的資歷，立即引起兄弟球迷熱烈討論，「史總人脈真的夠強」、「好狂的感覺」、「太扯了!!! 這資歷!!!開外掛了」；不過也有人說，「資歷好 但溝通能力才是重點」、「希望能順利磨合」

球員特殊成就

美聯明星賽：1（1986年）

20轟球季：3（1985-1987年）

100分打點球季：1（1986年）

普雷斯利曾在金鶯隊跟陳偉殷共事。（今日美國）