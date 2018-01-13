台灣巨砲陳金鋒出書了！與新北市聯手做公益

陳金鋒（右）公益贈書會在新北市舉行，朱立倫（左）、韓蔚廷共同參加。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣棒壇巨砲陳金鋒出版自傳「不求勝的英雄」，他今天與新北市長朱立倫、富邦金控總經理韓蔚廷一起參加公益贈書活動，富邦金控認購3千本贈送給全國大專及高中棒球及籃球隊員，新北市也購買3百本給新北市的國中小棒球員，朱立倫推崇陳金鋒是台灣棒壇傳奇，他的堅持與認真更是台灣精神代表。

今天的公益贈書活動台下坐滿陳金鋒的粉絲，聆聽台上陳金鋒、富邦悍將球員李宗賢和陳金鋒自傳作者林以君的對話，朱立倫希望年輕世代選手能從陳金鋒生命故事中淬練出的失敗哲學，得到方向指引和激勵力量，學習在困境中再接再勵，勇敢實現自我的運動夢想。

朱立倫也很喜歡棒球，他指出陳金鋒在守備時擔任外野手，不是場上最受囑目的位置，但是萬一被對手擊出深遠的外野高飛球，就必須盡最大努力接殺，以免被擊出全壘打；擔任打擊時，則需面對三振或是奮力擊出再見全壘打，「不求勝，但可能逆轉勝」。

教育局長林奕華說，陳金鋒的自傳，呈現他在台及旅美期間擔任選手辛勤耕耘的心路歷程，每個選手都必須在運動生涯中嚐過成功和失敗滋味，陳金鋒的人生閱歷是體壇後輩學子最真實的典範，面對挑戰時，要能夠在人生賽場上當一位超越勝負的真正英雄。

陳金鋒（中）參加公益贈書會。（記者翁聿煌攝）