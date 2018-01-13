NBA》湯斯「準大三元」血洗尼克 灰狼笑納四連勝

湯斯此役繳出準大三元，助灰狼拿下四連勝。（美聯社）

〔記者蔡厚瑄／綜合報導〕灰狼今在主場迎戰尼克，「新狼王」湯斯（Karl-Anthony Towns）貢獻23分15籃板與9助攻外帶1火鍋串聯全隊攻勢，全隊上場的10人都有分數進帳，最終便以118：110擊敗尼克，開心收下四連勝。

首節開始，兩隊戰局膠著，尼克在首節維持不錯的手感，灰狼雖然命中率較低，不過靠著湯斯稱霸禁區，全隊在本節就搶下16個籃板，第一節以3分落後尼克。

次節，灰狼漸漸找回進攻節奏，尼克此節手感仍頗佳，全隊投籃命中率達到61.90％，比起灰狼的58.33％更勝一籌，其中M.畢斯利（Michael Beasley）單節就獨拿11分，上半場結束，灰狼還是以55：57落後。

巴特勒（23）遭到傑克與波辛傑斯包夾。（美聯社）

易籃再戰，灰狼打出流暢的配合，光是後衛J.提格（Jeff Teague）一個人就送出5次助攻，節末，灰狼靠著A.威金斯（Andrew Wiggins）轉身跳投追平比數，板凳出發的簡恩（Gorgui Dieng）再補進超前分，第三節灰狼就以1分反超比數。

末節，灰狼持續穩定得分，尼克雖然苦苦在後面追分，不過後繼無力，最終灰狼就以118：110擊敗尼克，笑納四連勝。此役灰狼湯斯砍下全場最高23分，吉布森（Taj Gibson）則挹注19分，尼克則由J.傑克（Jarrett Jack）18分為全隊最高，波辛傑斯（Kristaps Porzingis）、坎特（Enes Kanter）都繳出「雙十」的成績。

波辛傑斯單手重扣。（美聯社）