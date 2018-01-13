中職》猿公布首波談薪結果 2重砲獲複數年合約

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿隊今公布第一階段談薪結果，兩名重砲手陳俊秀、朱育賢均獲複數年合約。其中，陳俊秀成為繼林泓育、王柏融後、第3位月薪50萬等級的桃猿球員。

現年29歲的陳俊秀，去年出賽106場，繳16轟78打點，雖無緣連3季20轟百打點，打擊率仍高達0.321，獲球團2年合約的青睞，並躍升「50萬俱樂部」，今年月薪52萬，明年55萬。

朱育賢去年更上層樓，第二個球季狂轟27發全壘打，排名全聯盟第2，僅次於隊友王柏融，打擊率0.308，獲3年合約肯定，2018-2020年月薪分別為23萬、27萬和31萬。

桃猿球團也表示，原內野手陳雁風在新球季轉任二軍守備教練，而年輕選手將在1月16日早上9點展開第一階段春訓，第二階段春訓啟動時間為2月1日。

其餘調薪結果（月薪）

野手

藍寅倫 14萬→22萬（+8）

嚴宏鈞 5萬→10萬（+5）

陽耀勳 18.5萬→22萬（+3.5）

楊岱均 8.5萬→11萬（+2.5）

黃浩然 21萬→22萬（+1）

余德龍 23萬→20萬（-3）

劉時豪 15萬→12萬（-3）

林智平 36萬→29萬（-7）

鍾承祐 20萬→12萬（-8）

投手

王溢正 42萬（複數年合約第2年）

朱俊祥 5萬→12萬（+7）

鄭承浩 9.5萬→11萬（+1.5）

林國裕 9萬→10萬（+1）

黃偉晟 18萬→15萬（-3）

陳俊秀獲得2年合約。（資料照，記者林正堃攝）