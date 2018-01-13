NBA》三分紀錄中斷已夠慘 「浪花弟」還遭球迷髒話伺候（影音）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天以102：92擊敗公路，不過「萌神」柯瑞（Stephen Curry）因傷還是缺陣，也讓球隊頓失三分火力，連原本已經連續95場三分球命中紀錄的K.湯普森（Klay Thompson），今天三分球也是2投0中，中斷連續命中三分球的紀錄，還在比賽中遭到球迷髒話伺候，禍不單行。

K.湯普森此役上場35分鐘僅繳出12分5籃板2助攻，三分球2投0中，連續命中三分球場次也停在95場，排名NBA史上第3位，僅輸給柯瑞的157場與柯佛（Kyle Korver）的127場。

對於自己連續命中三分球紀錄無法延續下去，K.湯普森則回應：「我不知道，喔好吧，不過誰在乎呢！」

湯普森今天禍不單行。（美聯社）

而在今天第四節剩下6分53秒時，K.湯普森在快攻上籃時遭到犯規，跌出場外，一名坐在場邊的球迷立刻對他狂噴髒話，引起湯普森和隊友D.魏斯特（David West）的不滿上前理論，最後警衛將這名球迷請了出去，結束這段插曲。

K.湯普森在賽後表示那位球迷對他說了很多髒話，魏斯特也說：「他（球迷）講了很多罵人的話，那人說了很多非常粗俗的話。」

總教練柯爾（Steve Kerr）也力挺子弟兵。「當時魏斯特說，那個人朝著湯普森罵了很多髒話，現場警衛也立即將他（球迷）趕出去，我覺得警衛處理的非常好。」

柯爾賽後受訪讚許警衛：