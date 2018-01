NBA》三分紀錄中斷已夠慘 「浪花弟」還遭球迷髒話伺候（影音）

〔體育中心/綜合報導〕勇士今天以102:92擊敗公路,不過「萌神」柯瑞(Stephen Curry)因傷還是缺陣,也讓球隊頓失三分火力,連原本已經連續95場三分球命中紀錄的K.湯普森(Klay Thompson),今天三分球也是2投0中,中斷連續命中三分球的紀錄,還在比賽中遭到球迷髒話伺候,禍不單行。

K.湯普森此役上場35分鐘僅繳出12分5籃板2助攻,三分球2投0中,連續命中三分球場次也停在95場,排名NBA史上第3位,僅輸給柯瑞的157場與柯佛(Kyle Korver)的127場。

對於自己連續命中三分球紀錄無法延續下去,K.湯普森則回應:「我不知道,喔好吧,不過誰在乎呢!」

湯普森今天禍不單行。(美聯社)

而在今天第四節剩下6分53秒時,K.湯普森在快攻上籃時遭到犯規,跌出場外,一名坐在場邊的球迷立刻對他狂噴髒話,引起湯普森和隊友D.魏斯特(David West)的不滿上前理論,最後警衛將這名球迷請了出去,結束這段插曲。

K.湯普森在賽後表示那位球迷對他說了很多髒話,魏斯特也說:「他(球迷)講了很多罵人的話,那人說了很多非常粗俗的話。」

總教練柯爾(Steve Kerr)也力挺子弟兵。「當時魏斯特說,那個人朝著湯普森罵了很多髒話,現場警衛也立即將他(球迷)趕出去,我覺得警衛處理的非常好。」

柯爾賽後受訪讚許警衛:

Steve Kerr on the incident with a fan under the hoop: "David West said he was cussing (Klay) out, so they kicked him out quickly. They handled it well." pic.twitter.com/grjutgYv6a