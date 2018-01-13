中職》獅子軍舉隊醫院報到 掌握健康備戰新球季

陳傑憲接受聽力檢查。（統一獅隊提供）

〔體育中心／綜合報導〕隨著職棒29年即將在3月開打，為了能夠在開季前確實掌握選手狀況，統一獅7-ELEVEn球團也特別在趕在春訓開訓前一天，安排全隊前往醫院進行一年一度的身體健康檢查，透過精密的儀器檢查與主治醫生問診，讓所有選手及教練團獲得最妥善的照顧。

獅隊與安南醫院合作已經邁入第三年，今年是特別為球團開闢專屬健檢中心，安排各科主治醫師為選手問診，不但空間擴大且動線順暢，讓所有教練及選手順利在預定時間內完成所有檢查，而相關的體檢數據，除了會提供給球團和選手個人做參考之外，也會延伸到院內的中醫部及運動醫療部門一起做整合，讓選手們不管是在季初或季中，都可以隨時尋求最專業的醫療協助，有非常大的幫助。

林岳平與醫師討論心臟狀況。（統一獅隊提供）

經過近兩個月的休息，許多選手今年都有刻意在休賽季期間控制自己的體態，剛服完12天補充役頂著小平頭的陳重羽和陳重廷就表示，第一次參加完整的體檢，覺得非常新鮮，也說到兩人在結束兵役之後就開始為球季做調整，飲食方面都自己下廚，料理都以少油少鹽為主。

陳重羽做超音波檢查。（統一獅隊提供）

而前兩年都因傷待在二軍的羅錦龍也提到，今年不管是在心理或身體狀況上都已經完全復原且做好了萬全的準備，就等著完整春訓後重返一軍戰場；曾因腎臟疾病影響出賽的楊家維則明顯瘦了一圈，不過他也提到目前身體情況沒有問題，已經可以停止服用相關藥物，希望今年球季能夠百分之百發揮自己的實力打下好的成績。

羅錦龍。（統一獅隊提供）

楊家維雖然瘦了一圈，但身體狀況良好。（統一獅隊提供）