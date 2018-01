林智勝暫居全壘打王。(取自ABL)





〔體育中心/綜合報導〕大師兄真的打瘋了!今對上墨爾本王牌隊再度轟出全壘打,近19場9轟,瞬間躍上澳職全壘打王,近況沒有極限。

1局下,林智勝從左投甘迺迪(Jon Kennedy)手中轟出全壘打,連3戰開轟、近8打數4轟,已超越蔣智賢的8轟,33分打點也獨居聯盟第二,僅次於蔣砲的34分。

AKE starts us off strong with a BOMB over LF! We are heading into the 2nd inning 1-2! #BELI3VE pic.twitter.com/MHU9yDAbfa