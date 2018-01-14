勇士出戰暴龍 今日賽事預告與轉播

柯瑞因傷高掛免戰牌。（資料照，美聯社）

週末愉快！自由體育為您送上精彩賽事！

NBA例行賽，勇士將做客暴龍，勇士雖是聯盟唯一敗場數還在個位數的球隊，陣中仍有許多傷兵，包括「萌神」柯瑞（Stephen Curry）因腳踝傷勢出賽未定。暴龍目前戰績29勝11敗，落後東霸天塞爾提克3場勝差，前役手感不佳的「龍王」德羅森（DeMar DeRozan），今天能否回神助隊搶勝呢？

同樣飽受傷兵困擾的馬刺，目前排名西部第3，僅落後勇士、火箭兩隊，今將在主場迎戰排名第6的金塊，雙方會擦出什麼火花呢？此外金塊中鋒約基奇（Nikola Jokic）本季場均能抓下10.1個籃板，今天還會有什麼精彩表現？球迷朋友們千萬不要錯過了！

SBL例行賽有三場賽事進行，分別為璞園對上金酒、達欣對陣勇士及裕隆出戰台銀。此外昨裕隆擊敗台啤後，擠下台銀登上龍頭寶座，今天兩隊交手會擦出什麼火花呢？台銀能否順利終止三連敗？歡迎球迷到彰化縣立體育館欣賞精彩比賽！

NBA例行賽

08:30 勇士 VS. 暴龍 緯來體育、愛爾達體育一台

11:00 金塊 VS. 馬刺 緯來體育D-Live

SBL例行賽

14:00 璞園 VS. 金酒

16:00 達欣 VS. 勇士

18:00 裕隆 VS. 台銀

地點：彰化縣立體育館

轉播：緯來體育、愛爾達體育二台