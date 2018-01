澳職》蔣智賢獨居聯盟雙冠王 林智勝3天敲4轟

蔣智賢(右)。(資料照,取自藍襪隊官方推特)

〔體育中心/綜合報導〕效力雪梨藍襪的蔣智賢今天雙重賽中,2戰敲4安、3打分打點,目前暫居聯盟安打、打點雙冠王。而布里斯本俠盜隊的林智勝近況火熱,3天敲4轟,暫居聯盟全壘打、打點第二位。

蔣智賢目前出賽31場,有49支安打、全壘打8轟,37分打點,打擊率0.389的成績,其中安打、打點排在聯盟第一,打擊率排在聯盟第三。

而林智勝近期3戰4轟,目前他出賽30場,有著9轟、34分打點、打擊率0.298的成績,整體攻擊指數0.937,其中全壘打並列第二,打點數暫居第二,僅次於蔣智賢。

林智勝。(取自澳職官方)

阿德雷德鯊魚的張泰山,今天有1安、4打點表現,目前有3轟、21分打點,打擊率0.293的成績;另名台灣好手陳冠任今2安、2打點,目前成績為3轟、8分打點,打擊率0.341。(更新時間:2304)

林智勝敲全壘打

Lin Chih-sheng's fourth homer of the series pulled the @BrisbaneBandits within a run after the first inning #ABLAcesBandits #OurGame pic.twitter.com/YhIH0YbBQb