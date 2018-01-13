澳職》蔣智賢獨居聯盟雙冠王 林智勝3天敲4轟

蔣智賢（右）。（資料照，取自藍襪隊官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕效力雪梨藍襪的蔣智賢今天雙重賽中，2戰敲4安、3打分打點，目前暫居聯盟安打、打點雙冠王。而布里斯本俠盜隊的林智勝近況火熱，3天敲4轟，暫居聯盟全壘打、打點第二位。

蔣智賢目前出賽31場，有49支安打、全壘打8轟，37分打點，打擊率0.389的成績，其中安打、打點排在聯盟第一，打擊率排在聯盟第三。

而林智勝近期3戰4轟，目前他出賽30場，有著9轟、34分打點、打擊率0.298的成績，整體攻擊指數0.937，其中全壘打並列第二，打點數暫居第二，僅次於蔣智賢。

林智勝。（取自澳職官方）

阿德雷德鯊魚的張泰山，今天有1安、4打點表現，目前有3轟、21分打點，打擊率0.293的成績；另名台灣好手陳冠任今2安、2打點，目前成績為3轟、8分打點，打擊率0.341。（更新時間：2304）

林智勝敲全壘打

Lin Chih-sheng's fourth homer of the series pulled the @BrisbaneBandits within a run after the first inning #ABLAcesBandits #OurGame pic.twitter.com/YhIH0YbBQb — ABL （@ABL） 2018年1月13日

張泰山。（取自張泰山臉書）

陳冠任。（取自澳職官網）