MLB》美作家評紅襪20大潛力新秀 林子偉排第14

林子偉。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪23歲台灣好手林子偉去年從2A直升大聯盟，掀起「子海嘯」旋風，但球隊內野人才濟濟，新的一年仍面對內部競爭。美國棒球作家席克斯（John Sickels）近期發表2018年紅襪20大潛力新秀的文章中，將林子偉列在第14位。

在席克斯的評比中，林子偉獲得「C+」的評價，他去年2A、3A合計有著0.267打擊率、0.335上壘率、長打率0.410，300個打數中有31次保送、吞55次三振。林子偉被當作工具人來訓練，可守二壘、三壘、游擊和外野，並指林子偉打擊不差，有意想不到能把球打往空檔的爆發力，可能會擔任球隊長期的替補、工具人。

席克斯也在回覆網友時提到，林子偉若打擊能有進展，會是名先發球員，只是不確定會待在波士頓。

林子偉上季在大聯盟出賽25場，56打數有15支安打，包含2支三壘安打，有2分打點，打擊率為0.268，上壘率為0.369，獲得9次保送、吞下17次三振。

席克斯的評分標準以A、B、C來表示，若新秀拿到A，理論上都很有機會成為球星或超級大咖，且大部分A級新秀都能至少發展成為固定先發的大聯盟球員；拿到B的球員則代表也有機會獲得成功，大部分球員可能會在大聯盟待個幾年；C級則是最常見的評分，大部分會成為工具人或板凳球員。

林子偉。（資料照，美聯社）