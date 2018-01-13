MiLB》保持挑戰自己的勇氣 何紹彬分享棒球路

這是何紹彬生涯第一次演講，笑說比打球還緊張。（帕菲克經紀公司提供）





〔體育中心／綜合報導〕去年展開旅美生涯的馬林魚隊何紹彬，休季期間不忘精進自己，除了技術及體能上的訓練之外，也投資自己去上口語表達的課程，日前還完成生涯第一次的演講任務。何紹彬笑說：「這比打球還緊張。」

何紹彬分享了過去12年來的心歷路程，他表示，因為個性的關係，棒球路上沒有想像的順遂，遇過大大小小的挫折，其中令他難忘的是大學沒錄取，以及2016中華職棒季中選秀落選，不過天性樂觀的他仍站起來繼續尋求挑戰更高層級的可能，「我不怕沒球打，只怕停滯不前，以及沒有為夢想努力。」

經過一年大聯盟體系的洗禮，何紹彬感觸良多，演講中也大方分享台灣與美國之間的最大差異。他說：「大部分的人都認為外國人天分比較好，但我不這樣認為，我覺得最重要的地方在於訓練。美國科學化的訓練，分工細緻在每個環節，創造出最好的訓練方式與環境。」近幾年台灣不少職業教練出國進修，帶進來許多外國觀念，何紹彬認為這是很好的開始，但是他也認為：「國外從小就開始科學化的訓練，但台灣基層的棒球還沒有相關的觀念，進到職棒裡才要調整，其實已經很難改了。」

何紹彬也分享了陳偉殷學長對他的照顧和指導，以及在大聯盟所見所聞。最後他表示：「透過這次演講，除了分享自己的點點滴滴，也希望能傳達我勇於挑戰夢想的勇氣。在各行各業都會遇到困難，希望大家都能和我一樣保持挑戰自己的勇氣。」