中職》史上最強「核彈頭」 劉芙豪曾締造5項傳奇紀錄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕本報今日獨家報導統一獅39歲老將劉芙豪將在今年球季結束後退休，在期待劉芙豪以美好球季為職業生涯畫下句點的同時，《自由體育》整理出「小破」劉芙豪曾創下的多項紀錄，供球迷一再回味小破過去的輝煌時刻。

締造5項第一

擁有破壞王封號的劉芙豪，曾是聯盟中最恐怖的「核彈頭」，締造過的5項第一如下：

2004年3月3日，成為史上首位「生涯首打席擊出全壘打」的本土球員。

2011年3月25日，與隊友郭岱琦在對興農牛時都單場擊出5安，成為史上首次單隊單場2人5安打的紀錄。

2011年4月1日、4月26日，都在首打席、次打席開轟，單季2度在首打席敲出連續全壘打，成為史上第一人。

2011年，單季共敲出5發首局首打席全壘打，刷新聯盟紀錄成為小破障礙。

2015年7月29日，在對Lamigo桃猿時完成生涯第2000次守備機會，成為中職史上第一位在外野達成此紀錄的球員。

生涯最具代表性表現：

2007年8月2日，劉芙豪面對陽建福敲出生涯首發滿貫砲。

2008年11月15日，劉芙豪在亞洲職棒大賽砲轟韓職冠軍SK飛龍的蔡秉龍、鄭大炫，單場上演2支三分砲，被封為抗韓英雄。

2010年4月25日，劉芙豪在桃園棒球場從興農牛隊洋投格林手中敲出生涯第二支滿貫砲。

2010年7月8日，劉芙豪對LaNew熊敲出生涯首支場內全壘打。

2011年4月1日，劉芙豪在對Lamigo桃園的比賽中敲出生涯首發首局首打席全壘打。

2011年4月16日，劉芙豪在對兄弟象時敲出生涯首支再見安打。

2011年9月11日，劉芙豪在對兄弟象時敲出打破聯盟紀錄的單季第5支首局首打席全壘打，最後該季以14轟坐收，其中13發是在擔任第一棒時所擊出，打破聯盟紀錄。

2012年8月24日，劉芙豪在對興農牛時完成生涯百盜，成為聯盟第18人。

2015年7月29日，對上義大犀牛，劉芙豪從羅嘉仁手中敲出生涯首發再見全壘打。



2015年9月18日，劉芙豪對戰中信兄弟敲出生涯第1000支安打。



2016年4月15日，劉芙豪在對義大犀牛時從倪福德手中敲出生涯百轟 成為史上第6位千安百轟百盜的球員。