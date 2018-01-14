NBA》魏少準大三元 雷霆替補發威踢館黃蜂止敗

魏斯布魯克奪全場最高25分，外帶10籃板7助攻。（法新社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕陷入3連敗低潮，雷霆今作客夏洛特黃蜂，靠著「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）準大三元，以及替補群在決勝節爆發，斬斷平手僵局，終場101：91成功踢館。

兩隊在前三節互有往來，直到末節開節兩隊僅有1分差距，雷霆在派特森（Patrick Patterson）的三分球逆轉並順勢打出一波7：0，J.葛蘭特（Jerami Grant）隨後跟進一顆外線，不讓黃蜂有機會追上，費爾頓（Raymond Felton）則在禁區有斬獲，板凳殺出重圍，揭開勝利序幕，加上大鎖亞當斯（Steven Adams）接獲魏少妙傳驚天一灌，雷霆拉開雙位數奠定勝基。

亞當斯上演暴扣秀。（美聯社）

此役攻下25分10籃板7助攻「準大三元」，魏少認為球隊積極度仍有待加強，但在防守方面他給予肯定，下半場雷霆善用體型優勢和運動能力對黃蜂施壓，只讓黃蜂下半場拿32分，成為勝負分水嶺。而上演兩次暴扣秀的亞當斯也拿下14分11籃板「雙十」佳績，CPR其他兩巨頭喬治（Paul Geroge）與安東尼（Carmelo Anthony）各自取得17分、7分，雷霆板凳合計奪35分，雖無人得分上雙，卻在決勝節扮演重要角色。

別於雷霆得分集中，黃蜂先發4人得分破10，沃克（Kemba Walker）19分最高，「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）11分17籃板。代掌黃蜂兵符的助教S.西拉斯（Stephen Silas）表示，球隊前一天比賽打得較晚，今天又提早2小時比賽，第4節看得出球員體力放盡，種下敗因。

沃克（左）。（美聯社）