NBA》吉諾比利鬼切灌籃 馬刺30分差力退金塊（影音）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺今天在自家主場迎戰金塊，傷癒歸隊的雷納德（Kawhi Leonard）拿下全隊最19分、8籃板，加上貝坦斯（Davis Bertans）手感火燙，三分球7投6中，而金塊僅約基奇（Nikola Jokic）一人撐場，終場馬刺以112：80大分差輕取金塊。

比賽一開始馬刺就由P.加索（Pau Gasol）中距離跳投先馳得點，在首節最後2分半鐘K.安德森（Kyle Anderson）跳投得分後帶出一波9：0攻勢，P.加索一次妙傳助攻讓吉諾比利（Manu Ginobili）演出「鬼切灌籃」，大力提陣士氣。

吉諾比利單手暴扣。（USA TODAY Sports）

下半場馬刺下起三分雨，第三節就領先超過10分。末節金塊兵敗如山倒，單節只得11分，馬刺砲火卻沒停，貝坦斯、佛比斯（Bryn Forbes）接連射進三分彈努力得分，最後以超過30分領先獲勝。

此役雷納德拿下19分、8籃板、4抄截，罰球11投9中，貝坦斯則靠著三分球7投6中進帳18分，艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）也有15分、5籃板。金塊則只有約基奇、G.哈里斯（Gary Harris）得分上雙，各拿下23分、18分。

雷納德今天先發上陣。（美聯社）

貝坦斯射進6記三分彈。（USA TODAY Sports）