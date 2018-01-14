澳職》戰力不符？林智勝連4天開轟 打點追上蔣砲（影音）

林智勝（左）今天轟出澳職第10號全壘打。（取自澳職官網）

〔體育中心／綜合報導〕台灣「Ake」林智勝又轟了！布里斯本俠盜隊與墨爾本王牌再度交手，林智勝敲出澳職第10轟，今天「猛打賞」進帳3打點，也追上蔣智賢並列打點王。

從11日布里斯本主場對墨爾本4連戰，林智勝連續3戰開砲，昨天雙重賽第2戰才「熄火」，但他4戰4轟，正式「超車」已4場無開轟的蔣智賢。手感火燙的他，截至今日賽前，4場系列戰14打數7安、4轟、10打點，打擊率攀升至2成98。

今天雖從主場換成客隊，絲毫不減林智勝手感，他在3上左外野深遠安打開啟攻勢，並跑回1分，4上又一發陽春砲狙擊，澳職10轟出爐，緊咬同場開轟的隊友盧茲（Donald Lutz）、班奈特（T.J. Bennett），暫居第3。6上林智勝補上一記帶有2分打點的適時安打，更讓他在澳職累積37分打點，追上蔣智賢，並列打點王。

林智勝再繳一場「猛打賞」，且只差三壘安打就能完全打擊，布里斯本自3上灌下5分大局逆轉後一路維持領先，全隊4人開轟，包括盧茲三響砲，終場15：8擊敗墨爾本。

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