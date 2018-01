澳職》戰力不符？林智勝連4天開轟 打點追上蔣砲（影音）

林智勝(左)今天轟出澳職第10號全壘打。(取自澳職官網)

〔體育中心/綜合報導〕台灣「Ake」林智勝又轟了!布里斯本俠盜隊與墨爾本王牌再度交手,林智勝敲出澳職第10轟,今天「猛打賞」進帳3打點,也追上蔣智賢並列打點王。

從11日布里斯本主場對墨爾本4連戰,林智勝連續3戰開砲,昨天雙重賽第2戰才「熄火」,但他4戰4轟,正式「超車」已4場無開轟的蔣智賢。手感火燙的他,截至今日賽前,4場系列戰14打數7安、4轟、10打點,打擊率攀升至2成98。

今天雖從主場換成客隊,絲毫不減林智勝手感,他在3上左外野深遠安打開啟攻勢,並跑回1分,4上又一發陽春砲狙擊,澳職10轟出爐,緊咬同場開轟的隊友盧茲(Donald Lutz)、班奈特(T.J. Bennett),暫居第3。6上林智勝補上一記帶有2分打點的適時安打,更讓他在澳職累積37分打點,追上蔣智賢,並列打點王。

林智勝再繳一場「猛打賞」,且只差三壘安打就能完全打擊,布里斯本自3上灌下5分大局逆轉後一路維持領先,全隊4人開轟,包括盧茲三響砲,終場15:8擊敗墨爾本。

相關影音:

Ake goes deep for the Bandits! #BELI3VE pic.twitter.com/pzjW0jUEco