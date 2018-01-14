電競》選手吸毒、影響房價？ HKE老闆將提告求償

HKE旗下選手於本月搬進南港「華固奧之松」，當租約都談妥並搬入，卻遭對方單方面制定涉歧視條款。（取自HKEsports臉書）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕香港電競俱樂部HKEsports位於台北市南港區的電競大樓日前才完工，同時也為旗下選手安置在附近大廈住宿，但卻傳出選手遭該大廈管委會刻意刁難並口出惡言，這也讓HKE十分氣憤，表示因相關租屋糾紛所帶來的潛在損失，一定會向每一個牽涉其中的人士提出訴訟，追究到底。

針對旗下選手住宿遭大樓管委會歧視，HKE將提告。（取自HKEsports臉書）

HKEsports官方臉書專頁昨（13）日發布一篇長文，表示在去年十二月初，HKE與位於台北南港區的公寓大廈「華固奧之松」業主敲定租約，同意HKE旗下戰隊HKA八名成員入住起居，雙方均同意租屋處不會做為選手訓練之用，隨後付定租金，應從今年元月起合約生效，但該大廈管委會卻在昨日單方面於住戶管理規約就電競選手遷入強加多條帶有歧視色彩的附例，如：訪客不得留宿、不得多於三人同時使用健身房、強制提高兩成管理費。

「費解的是其他單位並未受任何影響。」HKE認為，這些附例完全衝著旗下選手而來，其他住戶不受影響，明顯針對，「法團於今日較早時候，甚至在並未會晤電競選手的情況下單方面取消了一眾選手未來進入大廈的權利」，HKE還說，在他們詢問這些不合理的緣由，對方竟然口頭指出「電競選手是會吸毒、打架生事和令大廈治安轉壞的社會渣滓，他們搬入我們社區會影響樓價」。

合約敲定在先，付了訂金卻不能享有應有的權利，無疑讓HKE氣炸，嚴正指出：對於本公司因大厦業主立案法團的不合理行為導致業主不能履行租約上條款而蒙受的損失，本集團及旗下戰隊與其他商業組織的所有相關商業安排等所帶來的潛在損失，本公司一定向每一個牽涉其中的人士提出訴訟，追究到底。

老闆愛護員工的這番爆氣言論也讓旗下選手力挺，今年重返HKA的中路選手Gear便在個人粉專支持：「沒地方住了QAQ老闆加油」；該則貼文更獲得近兩千名選手聲援，留言數近乎破百。