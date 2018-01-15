NBA》公鹿命中率近5年最慘 熱火喜迎七連勝

卓吉奇攻下全場最高25分。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕命中率僅31.6%、創隊史5年來新低的公鹿，今遭熱火以97：79血洗。儘管熱火迎來聯盟最長7連勝，主帥史波斯查（Erik Spoelstra）、砍下全場最高25分的卓吉奇（Goran Dragic）卻異口同聲地回應，「這沒什麼。」

第四節砍進11分的卓吉奇說：「我們還有40場比賽要打，不能因為這樣就自滿，球隊還是要進步，如果因為連勝就滿足，這樣不是好事。」不過史波斯查也不忘稱讚子弟兵，「這些傢伙們真的進步了。」

上半場兩隊戰得火熱，儘管公鹿手感不佳，半場打完仍以43：41領先，但易籃後熱火打出一波跨節41：21的攻勢鎖定勝基，最終就以11分差氣走公鹿。熱火戰績來到25勝17敗，僅次於東霸天塞爾提克、暴龍和騎士。

以如此難堪的內容吞敗，攻下全隊最高22分的「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）也直言，「我們打得很爛。」此外除字母哥與布洛格登（Malcolm Brogdon）命中率達五成，其餘隊友合計55投僅12中，包括布雷德索（Eric Bledsoe）16投中4、米爾德頓（Khris Middleton）16投中3，表現都相當低迷。

字母哥。（美聯社）