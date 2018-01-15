NBA》勇士再戰騎士 柯爾「見一次打一次」

〔體育中心／綜合報導〕「勇騎大戰」不論在例行賽或季後賽，近幾年一向是票房、收視保證，勇士主帥（Steve Kerr）談及再度交手，妙喻兩隊就如當年的湖人、塞爾提克，「我們只想打爆彼此。」

柯爾。（資料照，美聯社）

勇士、騎士在前3季總冠軍賽碰頭，勇士拿2冠占上風，但兩隊也都賞給對方刻骨銘心的挫敗，本季勇士35勝9敗居聯盟之冠，而騎士26勝16敗、正處三連敗低潮。柯爾表示，勇騎儼然成為現今NBA「宿敵」的代表，「以前有湖人、塞爾提克，我們和騎士則是現代NBA的類比。同樣的，放眼場上都是一級球星，我們在三次總決賽交鋒，也知道很多人都在觀賞這場好戲，兩隊碰頭的感覺絕對很不一樣。」

柯爾表示，比賽中經歷過高潮、也曾被打落谷底，無論輸、贏，騎士都帶給他深刻的回憶，「即使在20年後我們再見面，都還是會擁抱，就像我看到泰倫魯（騎士教頭Tyronn Lue）、柯瑞看到詹姆斯，感覺還是『哇！太棒了』。」

同樣伴隨柯爾歷經3次總決賽，柯瑞認同主帥看待「勇騎」的觀點，「就歷史角度來看，湖人和塞爾提克代表著80年代的經典戰役，但在21世紀，我們也能強悍對戰，靜觀未來會發生什麼。」

詹姆斯（左）、柯瑞將在明天「勇騎大戰」再度碰頭。（資料照，USA Today）