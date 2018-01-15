NBA》明再戰西部龍頭勇士 詹皇坦言很有挑戰性

詹姆斯。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕三連敗的騎士狀況低迷，明天他們將在主場迎戰西部龍頭勇士隊，近9場就吞下7敗的騎士，渴望能利用主場優勢拿下明日的勝利，一掃球隊連敗低潮，不過陣中球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）也坦言，面對勇士還是很有挑戰性。

「你可以連續贏一百場比賽，但在面對勇士還是會很有挑戰。」 詹姆斯說道。

騎士前役以95：97輸給溜馬，實際上他們不管在進攻還是防守上都荒腔走板，雖然騎士目前仍位居東部第三，不過近期在客場的4場比賽僅拿下1勝，排名第四的熱火最近卻打一波七連勝，離騎士只剩1場勝差，對上勇士的勝負就顯得至關重要重要。

騎士中鋒洛夫（Kevin Love）也認為目前最需要的，就是到擊敗勇士的方法。

「Steph （柯瑞）回來之後，他就把球隊帶到一個完全不同的級別，」洛夫表示，「我們必須要努力打球，讓我們主場變成一種優勢......然後剩下的就場上見分曉吧！」

騎士中鋒洛夫。（資料照，美聯社）

「我覺得我們的進攻並沒有做好，」騎士總教練（Tyronn Lue）在談到聖誕大戰時說，「那場比賽我們是在客場出戰，所以在進攻上沒能找到節奏，命中率也明顯不佳，我們必須認真重回正軌。」

談到明天在戰勇士，泰倫魯則表示：「現在要回到我們的主場了，我相信球迷們都會支持我們，我們也很需要他們的支持，希望能在主場扭轉近期的低迷。」

詹姆斯。（資料照，今日美國）

詹姆斯與騎士主帥泰倫魯。（資料照，今日美國）