中職》富邦開訓 兄弟棄將陳鴻文、林煜清、張正偉報到

富邦悍將春訓開訓，中信兄弟前球員投手林煜清報到參與集訓。（記者黃志源攝）



〔體育中心／綜合報導〕日前富邦證實簽下季末遭中信兄弟釋出的投手林煜清，今天富邦開訓，林煜清率先報到，張正偉、陳鴻文也出現在這批「新兵報到」名單中。

富邦悍將今日開訓，外傳富邦可能以1年合約簽下前中信兄弟蔣智賢、陳鴻文、林煜清、張正偉，日前還列在體育署列管期間的林煜清，因為把富邦合約送到體育署，提前曝光簽約，其餘3人則尚未證實。

今天林煜清與在台自主訓練的張正偉、以及甫從澳洲返台的陳鴻文都出席富邦開訓，間接證實簽約加盟。此外，蔣智賢預計在1月底結束澳職賽事後返台，投入富邦春訓。

中信兄弟前投手陳鴻文參與富邦悍將集訓。（記者黃志源攝）

富邦悍將開訓，中信兄弟前投手陳鴻文（中）參與集訓。（記者黃志源攝）

富邦悍將開訓，中信兄弟前投手陳鴻文（中）參與集訓。（記者黃志源攝）

富邦製作的春訓球員名板，張正偉、林煜清已經列入，還差蔣智賢、陳鴻文。（記者徐正揚攝）

富邦製作的春訓球員名板，張正偉、林煜清已經列入，還差蔣智賢、陳鴻文。（記者徐正揚攝）

富邦悍將春訓開訓，中信兄弟前球員投手林煜清報到參與集訓。（記者黃志源攝）



富邦悍將春訓開訓，中信兄弟前球員投手林煜清報到參與集訓。（記者黃志源攝）



富邦悍將春訓開訓，中信兄弟前球員投手林煜清報到參與集訓。（記者黃志源攝）



富邦悍將春訓開訓，中信兄弟前球員張正偉報到參與集訓。（記者黃志源攝）

富邦悍將春訓開訓，中信兄弟前球員張正偉報到參與集訓。（記者黃志源攝）